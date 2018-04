Esplode un serbatoio di farine nella Bergamasca, due operai morti

Due operai sono morti in seguito all'esplosione di un serbatoio utilizzato come essiccatoio di farine alimentari per animali domestici. I vigili del fuoco hanno riferito che il tragico incidente è avvenuto presso l'azienda "Ecb" di Treviglio, in provincia di Bergamo. L'area è stata interdetta ai soccorritori, fatta eccezione per i vigili del fuoco, per l'elevata presenza di CO2.