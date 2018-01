Operai morti a Milano, la procura indaga per omicidio colposo plurimo

La procura di Milano indaga per omicidio colposo plurimo sull'incidente avvenuto all'azienda Lamina, dove sono morti tre operai, mentre un quarto resta ricoverato in condizioni gravissime. Come atto dovuto, per il sequestro della fabbrica e per gli accertamenti, verranno iscritti nel registro degli indagati il responsabile legale dell'azienda e probabilmente altre figure, come i responsabili della sicurezza.