Condannato per la strage di Brescia, Maurizio Tramonte estradato in Italia

VICENDA INFINITA Piazza della Loggia, tutte le tappe

Erano le 10.12 del 28 maggio 1974 quando in Piazza della Loggia, a Brescia, cuore del dibattito politico della città, durante una manifestazione antifascista dei sindacati una bomba provocò la morte di otto persone e il ferimento di altre 100. Da quel giorno, i magistrati bresciani non hanno mai smesso di indagare per...