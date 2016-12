Cerro Maggiore, palazzina esplode per una fuga di gas: un morto e due feriti

Secondo quanto ricostruito, attorno alle 16 di mercoledì una fuga di gas, probabilmente dovuta ai lavori effettuati in zona, avrebbe provocato lo scoppio di una conduttura che ha a sua volta distrutto la palazzina. Tutta l'area è rimasta al buio per ore e le abitazioni vicine sono state evacuate in via precauzionale.



Ferito un tecnico che stava verificando la presenza di perdite di gas - Dopo che i residenti avevano lamentato un forte odore di gas, era intervenuta una squadra per verificare. E proprio uno dei tecnici, mentre stava realizzando dei carotaggi per individuare la perdita, è stato investito dall'esplosione. L'uomo, che ha riportato gravissime ustioni, è stato prima portato all'ospedale di Legnano e poi trasferito al reparto grandi ustionati del Niguarda di Milano.



Coinvolto nello scoppio anche un passante - Nell'esplosione è rimasto ferito, in maniera lieve, anche un uomo che abita di fronte alla villetta crollata e che in quel momento stava passeggiando a poca distanza.