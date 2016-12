Caso Yara, arrestato proprietario di "MirkOro", che offrì taglia sull'omicida

Il gruppo è accusato di vari reati fiscali e di aver conquistato l'egemonia dei "Compro Oro" nel Legnanese in modo scorretto nei confronti negozi concorrenti. L'imprenditore Mirko Rosa aveva più volte vestito i panni di "paladino della giustizia" in occasione di recenti casi di cronaca come quello di Yara Gambirasio, offrendo ricompense in denaro a chi avesse smascherato i colpevoli. Ora è finito in manette.