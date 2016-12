Caso Bozzoli, la sorella dell'operaio trovato morto denuncia: "E' stato drogato e ucciso, ne ho le prove"

Giuseppe Ghirardini, l'operaio della Bozzoli di Marcheno, nel Bresciano, trovato morto un anno fa, sei giorni dopo la scomparsa del suo datore di lavoro, l'imprenditore Mario Bozzoli, non si sarebbe suicidato, ma sarebbe stato ucciso. Ne è convinta la sorella, Giacomina Ghirardini, che denuncia: "La prova è che è stato drogato con la droga dello stupro, abbiamo in mano un referto medico che la prossima settimana depositeremo in procura".