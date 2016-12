Brescia, sesso non protetto con ragazzi per diffondere l'Hiv: 55enne arrestato

Nel Bresciano un 55enne sieropositivo è stato arrestato dalla polizia per prostituzione minorile e tentate lesioni: l'uomo, Claudio Tonoli, voleva contagiare con l'Hiv il maggior numero possibile di ragazzi per vendicarsi della sua malattia. Perciò offriva soldi per sesso non protetto. Ha avuto rapporti anche con minorenni. "Diceva di essere sano. Era disposto a pagare di più per fare sesso senza protezione", hanno raccontato molti ragazzi.