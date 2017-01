Brescia, diede fuoco alla moglie: indiano condannato a 14 anni

Il marito di Pinky, la ragazza indiana alla quale aveva dato fuoco perché non sopportava il suo stile di vita troppo occidentale, è stato condannato a 14 anni di carcere. L'episodio, avvenuto un anno fa a Dello, in provincia di Brescia, aveva destato scalpore tra i cittadini del paese. "E' la condanna che mi aspettavo" ha detto la ragazza lasciando il tribunale di Brescia. "Non ho guardato il mio ex marito e non mi interessa di lui".