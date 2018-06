Brescia, 74enne accoltellato in strada: fermato il figlio adottivo

Un uomo di 74 anni, Marino Pellegrini, è stato ucciso a coltellate in strada a Fiesse, in provincia di Brescia. I carabinieri hanno fermato e condotto in caserma per un interrogatorio il figlio adottivo della vittima. Secondo quanto emerge dalle indagini ad accoltellarlo sarebbe stato proprio l'uomo, 40 anni, di origine polacca, figlio della moglie della vittima, anche lei straniera.