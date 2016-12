Blitz anti pedofilia in Lombardia, 11 arresti: anche prete e malato Aids

I ragazzi si presentavano come maggiorenni sui social network e, una volta stabilito il contatto, gli indagati avevano con loro rapporti sessuali in luoghi appartati in cambio di regali o piccole somme di denaro. Un arresto è stato eseguito anche in provincia di Pavia. E' inoltre emerso che alcuni dei soggetti arrestati avrebbero fornito ad alcuni ragazzini dei telefoni cellulari da utilizzare per scambi di sms erotici. In base alla prestazione gli arrestati pagavano dai 20 ai cento euro oltre a regali di vario genere. In un caso anche una catenina d'oro con lo stemma dell'Inter, ma anche biglietti per il parco divertimenti di Gardaland, gelati, cene al McDonald's.



Tra gli arrestati un malato di Aids - Tra gli undici arrestati c'è anche Claudio Tonoli, un 56enne arrestato già nelle scorse settimane dalla polizia locale di Montichiari (Brescia): affetto da Hiv chiedeva di consumare rapporti sessuali non protetti.



Il sacerdote via sms a un ragazzo: "Abbiamo appena cominciato" - Il prete coinvolto, don Diego Rota, che prestava servizio a Solza, ai ragazzi si presentava come "Marco". Il primo incontro con loro è avvenuto presso il cimitero di Seriate, nella Bergamasca. Il sacerdote a due di loro il 10 settembre aveva regalato altrettanti telefoni cellulari che costavano complessivamente 399 euro. In uno scambio di sms intercettati un ragazzino chiede al sacerdote: "Ma quante volte lo dobbiamo ancora fare gratis?". E don Diego Rota risponde: "Abbiamo appena cominciato, ce ne hai per 15 volte su 20 pattuite. Se fai meglio e se non mi bidoni sempre potrei scontarne qualcuna".



Nell'ordinanza di custodia cautelare si legge che il 28 ottobre il fratello di uno dei ragazzini aveva affrontato il sacerdote chiedendo come si chiamasse e il suo numero di cellulare. L'uomo aveva risposto Marco e fornito il numero. Il giovane che aveva avuto rapporti con il sacerdote, nel tentativo di allontanare il fratello, aveva manifestato "grande agitazione" e tornando a casa si era sentito male accusando una crisi di pantoclastia (l'impulso a rompere tutto) che aveva reso necessario l'intervento di un'ambulanza.



La Curia di Bergamo: sgomento e dolore - La vicenda ha suscitato "nel vescovo e nella nostra comunità diocesana stupore, sgomento e profondo dolore", scrive la Curia di Bergamo sulla vicenda, che esprime alle famiglie interessate "la nostra vicinanza".



Una ventina gli indagati - L'inchiesta ha coinvolto venti persone: oltre agli undici arrestati, almeno altri dieci risultano indagati. Il sacerdote, l'allenatore e il vigile urbano risultano i soggetti maggiormente coinvolti. I tre sono tutti residenti in provincia di Bergamo. Non si conoscevano tra loro, ma frequentavano gli stessi ragazzini che conoscevano online.