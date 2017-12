Bergamo, entra a piedi in autostrada: falciato e ucciso un 21enne

Un 21enne è morto falciato da un'auto sul tratto bergamasco dell'autostrada A4: il giovane, che era appena uscito da un locale della zona, era entrato in autostrada a piedi. L'incidente si è verificato attorno all'1,30 tra i caselli di Capriate e Dalmine, in direzione Brescia. Subito sono stati allertati i soccorsi, ma per il 21enne, che viveva nel Milanese, non c'è stato nulla da fare.