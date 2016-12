Bergamo, cade in una tomba durante il funerale di un'amica: grave

15:56 - Stava prendendo parte al funerale di un'amica quando, cercando di dare una mano per collocare la bara nella fossa, vi è caduto dentro, atterrando dopo un volo di quasi tre metri. E' accaduto a Urgnano in provincia di Bergamo. L'uomo ha battuto la testa e ha perso conoscenza. Portato in ospedale, le sue condizioni si sono rivelate gravi, ma non preoccupanti.

Come riporta "L'Eco di Bergamo", l'uomo sarebbe caduto dopo aver messo un piede in fallo, mentre si stavano ultimando le operazioni per far scendere la bara nella fossa.



Sul posto, oltre all'ambulanza, sono intervenuti anche la polizia locale di Urgnano per gli accertamenti e i vigili del fuoco di Dalmine.