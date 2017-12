Avvelenati da tallio, il veleno in una tisana a casa degli intossicati

Tracce di tallio in quantità superiore alla soglia minima di sicurezza sono state trovate in una tisana "campionata" a casa di Alessio Palma e Maria Lina Pedon, i coniugi ultraottantenni di Nova Milanese (Monza) ricoverati da metà novembre proprio per avvelenamento da tallio. Nella stessa famiglia erano già morte tre persone per avvelenamento, mentre cinque in tutto sono finite in ospedale.