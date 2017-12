Avvelenati con il tallio, Del Zotto ha risposto alle domande del gip

Arrivato in carcere in piena notte mercoledì, Del Zotto è apparso gelido, come se avesse alzato una "barriera" per rinchiudersi in un suo mondo. Nel colloquio fatto al momento dell'ingresso, ha toccato le tematiche religiose chiedendo appunto libri sull'ebraismo. A tale fede, aveva detto durante un interrogatorio, si è avvicinato da circa tre anni.



Il direttore della casa circondariale, Maria Pitaniello, ha concordato con il procuratore della Repubblica di Monza Luisa Zanetti, titolare dell'inchiesta, di sottoporre il giovane non solo a un regime di sorveglianza "intensivo" ma anche a un monitoraggio continuo da parte degli psichiatri e degli psicologi interni per valutare lo stato di salute mentale. Ci sarà quindi un lavoro d'equipe tra i medici, la polizia penitenziaria, la direzione del carcere, per accertare quali siano effettivamente le sue condizioni psicologiche, in modo da cercare poi di inserirlo nella vita carceraria.