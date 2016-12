Asili aperti anche di sera, il Comune di Milano pronto alla sperimentazione

Dopo 11 Comuni della Brianza, anche Milano potrebbe sperimentare l'apertura degli asili di sera . L'iniziativa, con tempi e costi ancora da valutare, permetterebbe alle coppie di poter usufruire di un servizio utile senza dover ricorrere alle baby - sitter . Si tratta di garantire una volta al mese un'uscita il venerdì sera per i genitori. In Brianza il servizio è per i bimbi dai tre mesi ai sei anni al costo di 15 euro.

"Quando nasce un figlio si riprende più o meno presto l'impegno lavorativo, ma spesso servono anni prima di ricominciare ad avere una vita sociale autonoma", spiega a La Repubblica Anita Pirovano, la consigliera comunale di Sinistra x Milano che ha lanciato la proposta.



Per una volta al mese, quindi, le famiglie potrebbero affidare i propri piccoli ad educatrici che già conoscono i bambini. "Il nido aperto la sera, per dieci volte all'anno, sarebbe un modo per fare vera innovazione in uno dei settori più tradizionali dei servizi comunali", spiega Pirovano ricordando anche la fredda accoglienza della sua proposta da parte del mondo della scuola.