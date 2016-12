Appalti a Lodi, il gip dice no alla richiesta di scarcerazione di Uggetti

Rimane in cella il sindaco di Lodi, Simone Uggetti, arrestato martedì per turbativa d'asta. Il gip ha infatti confermato la misura cautelare. Analogo provvedimento per Cristiano Marini , anch'egli arrestato con il primo cittadino. Entrambi dovranno affrontare un interrogatorio lunedì davanti al pm.

Ad avanzare la richiesta di scarcerazione era stato il legale Pietro Gabriele Roveda durante l'interrogatorio di garanzia, nel carcere di San Vittore. Marini, consigliere dello Sporting Lodi, è nella casa circondariale di Pavia.



Di Battista a Guerini: "Chiarisca" - Alessandro Di Battista chiede chiarezza al vicesegretario del Pd, all'epoca dei fatti sindaco del Comune lombardo, Lorenzo Guerini. "Chiarisca la sua posizione - dice il deputato M5s - in merito all'inchiesta di Lodi. Secondo articoli di stampa risulta che la Procura indaghi per frode in forniture pubbliche a proposito della gestione della piscina Faustina: un impianto olimpico da 13 milioni voluto proprio da lui. Questa operazione avrebbe creato quegli squilibri finanziari che poi avrebbero portato il suo successore, Uggetti, a truccare le gare per le altre piscine lodigiane".