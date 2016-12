Amianto alla Scala: assolti quattro ex sindaci di Milano per le morti di alcuni lavoratori

Prosciolti dalle accuse di omicidio colposo e lesioni colpose gravissime quattro ex sindaci di Milano (Carlo Tognoli, Paolo Pillitteri, Giampiero Borghini e Marco Formentini) per la vicenda di alcuni lavoratori morti o ammalati, secondo l'accusa, per la presenza di amianto al Teatro alla Scala prima delle bonifiche. Il 9 febbraio inizierà il processo per altre cinque persone, che sono state rinviate a giudizio. Tra loro l'ex sovrintendente Carlo Fontana.