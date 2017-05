Accoglienza migranti, 76 sindaci firmano il Protocollo "modello Milano"

Milano, la firma del protocollo per lʼaccoglienza profughi 1 di 15 Ansa Ansa Milano, la firma del protocollo per l'accoglienza profughi 2 di 15 Ansa Ansa Milano, la firma del protocollo per l'accoglienza profughi 3 di 15 Ansa Ansa Milano, la firma del protocollo per l'accoglienza profughi 4 di 15 Ansa Ansa Milano, la firma del protocollo per l'accoglienza profughi 5 di 15 Ansa Ansa Milano, la firma del protocollo per l'accoglienza profughi 6 di 15 Ansa Ansa Milano, la firma del protocollo per l'accoglienza profughi 7 di 15 Ansa Ansa Milano, la firma del protocollo per l'accoglienza profughi 8 di 15 Ansa Ansa Milano, la firma del protocollo per l'accoglienza profughi 9 di 15 Ansa Ansa Milano, la firma del protocollo per l'accoglienza profughi 10 di 15 Ansa Ansa Milano, la firma del protocollo per l'accoglienza profughi 11 di 15 Ansa Ansa Milano, la firma del protocollo per l'accoglienza profughi 12 di 15 Ansa Ansa Milano, la firma del protocollo per l'accoglienza profughi 13 di 15 Ansa Ansa Milano, la firma del protocollo per l'accoglienza profughi 14 di 15 Ansa Ansa Milano, la firma del protocollo per l'accoglienza profughi 15 di 15 Ansa Ansa Milano, la firma del protocollo per l'accoglienza profughi leggi dopo slideshow ingrandisci

"Avevo avvertito che c'era una loro disponibilità - ha detto il prefetto di Milano - ma ho capito che avevano anche bisogno di chiarezza. Ho sentito il bisogno di mettere nero su bianco queste perplessità con impegni ben precisi, perché talvolta l'interlocuzione, anche se qualche volta non era veramente così, non era stata completa".



La Prefettura farà da stazione appaltante in un processo in cui i sindaci saranno "gli attori principali". "Oggi hanno già firmato in 76, ma sono più di 80 quelli che hanno dato la loro disponibilità" per un "modello Milano" che avrà effetti positivi. Dobbiamo unirci perché dobbiamo essere pronti, la situazione va gestita insieme a tutte le parti interessate".



Sala: noi faremo la nostra parte anche per qualcun altro - "Noi faremo la nostra parte. La faremo anche per qualcun altro ma questo non è giusto perché l'immigrazione è un fenomeno che durerà decadi della nostra vita. Oggi noi facciamo un'assunzione di responsabilità". E' quanto ha affermato, tra l'altro, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.



"Ai chi oggi non è qui con noi dico che un sindaco non può svicolare dai temi - ha proseguito Sala rivolgendosi ai primi cittadini che si oppongono al Protocollo - non può girarsi dall'altra parte, non può far finta pensando che non facendo niente magicamente le cose si risolvono: non è così!" . Sala ha spiegato "oggi le consegniamo il coraggio, l'intelligenza e la sapienza amministrativa di sindaci che sanno quali sono i problemi dei loro territori, e conoscono la difficoltà di spiegare che insieme si danno risposte sapienti a problemi strutturali ed epocali". "Milano - ha concluso - si candida a guidare gli altri comuni: siamo l'isola più grande in un arcipelago di tanto isole".