Pavia, precipita con l'auto in un canale e muore l'ex pilota Mauro Pane

12:18 - I carabinieri hanno ritrovato un'auto in un canale tra Tromello e Gambolò, nel Pavese, con all'interno dell'abitacolo due cadaveri. Le vittime sono un uomo e una donna. La vettura apparteneva a Mauro Pane, 50 anni di Sannazzaro (Pavia), pilota e collaudatore. L'uomo era scomparso domenica.

Scomparso da 4 giorni - Domenica 9 febbraio Mauro Pane aveva pranzato con i genitori in un ristorante di Mezzana Bigli (Pavia). Dopo il pranzo l'uomo ha riaccompagnato a casa il padre e la madre, spiegando loro che si sarebbe recato nell'officina di famiglia per svolgere alcuni lavori. Poco prima delle 16 il padre Michele Pane ha chiamato il figlio al telefonino, trovandolo spento. Due ore più tardi si è recato in officina ed ha trovato le luci accese, ma nessuna traccia del figlio. A quel punto si è preoccupato ed ha avvisato i carabinieri.



Pilota e controfigura di Niki Lauda in "Rush" - Pane, 50 anni, era stato un campione di kart, vincendo il titolo italiano nel 1986. Collaudatore della Minardi in Formula Uno, nella sua officina restaurava monoposto. Recentemente aveva preso parte la film di Ron Howard "Rush", nel quale faceva da controfigura all'attore che interpretava Niki Lauda.