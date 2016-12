Milano, violenze sessuali su alunne: arrestato insegnante di scuola media

19:14 - Un insegnante di scuola media è stato arrestato dagli agenti della polizia locale di Milano con l'accusa di violenza sessuale ai danni di alcune sue alunne. Le ragazze che avrebbero subito abusi dall'uomo hanno meno di 14 anni. Nell'inchiesta risultano indagate altre 4 persone: l'ex preside, quello attuale e altri due docenti pur sapendo non hanno denunciato i fatti.

Nel pieno centro di Milano - Gli episodi contestati al prof arrestato, M.M. di 61 anni, si sono svolti negli ultimi 4 anni. Le ragazze avrebbero subito palpeggiamenti nelle parti intime. La scuola teatro dei fatti, di cui omettiamo il nome per tutelare le persone coinvolte, si trova nel centro di Milano. A far scoppiare il caso è stata una lettera-sfogo scritta da una delle studentesse e data a degli insegnanti di un corso in un laboratorio teatrale esterno alla scuola.



"Non ce la faccio più" - "Sono disgustata, non ce la faccio più", scriveva la vittima. Gli insegnanti del corso di recitazione hanno poi consegnato la lettera alla preside della scuola che l'ha poi girata alla direttrice del settore scuole paritarie del comune di Milano. E' stata quest'ultima a far partire la denuncia avvisando il nucleo tutela donne e minori della polizia locale.



L'omertà dei colleghi di lavoro - Il 24 aprile sono partite le indagini e attraverso intercettazioni ambientali gli agenti hanno scoperto che altre quattro ragazze avevano subito i palpeggiamenti dell'insegnante. Cosa ancora più grave, forse, il fatto che i colleghi dell'uomo arrestato (la preside, l'ex preside e altri due professori) pur essendo stati informati delle lamentele delle alunne nulla hanno fatto per intervenire. Da qui l'accusa di omessa denuncia e l'iscrizione nel registro degli indagati.