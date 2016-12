Novara, professore arrestato per possesso di stupefacenti

10:41 - I carabinieri hanno arrestato per possesso di sostanze stupefacenti un insegnante di 31 anni dell'Istituto Bonfantini di Novara. L'uomo è stato bloccato mentre stava ritirando tre buste con dentro 250 grammi di metanfetamine. Le aveva acquistate su un sito Internet e le stava ritirando tramite un corriere. Il 31enne era da tempo nel mirino degli investigatori, che hanno aspettato il momento giusto per fermarlo.

Dopo l'arresto, i carabinieri hanno ispezionato l'appartamento del 31enne e il suo armadietto a scuola.



Come scrive La Stampa, durante l'operazione i militari hanno sequestrato oltre 40 francobolli, raffiguranti buddha, impregnati di Lsd, 129 grammi di anfetamine, 5 di marijuana, 10 di hashish, 50 capsule di metanfetamine, 20 pastiglie di ecstasy, 500 capsule vuote "pe" bianche e rosse, vari agitatori magnetici riscaldanti, 4 bilance di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi, nonché, nascosti all'interno di scatole da scarpe e cassette vhs di film pornografici, oltre 52mila euro in contanti.