Milano, arrestato educatore pedofilo: avrebbe violentato quattro ragazzini

12:24 - Un quarantenne è stato arrestato (e posto ai domiciliari) dalla polizia nell'hinterland milanese con l'accusa di aver violentato quattro ragazzini che frequentavano la parrocchia dove da tempo l'uomo svolgeva l'attività di educatore. Le violenze risalirebbero al 2011, ma i genitori delle vittime hanno presentato denuncia solo nel 2013.

L'uomo dovrà tenere il braccialetto elettronico: gli investigatori, che mantengono il massimo riserbo per tutelare le vittime, hanno spiegato che è la prima volta che utilizzano lo strumento. Il pedofilo frequentava da anni la parrocchia, crescendo all'interno della cerchia dei frequentatori assumendo nel tempo il ruolo di educatore.



Le quattro violenze, ai danni di ragazzini dai 13 ai 16 anni, si sarebbero consumate all'esterno della struttura, in luoghi dove l'uomo, che non è sposato e non ha precedenti, ha attirato le giovani vittime. Per incastrarlo, oltre alle dichiarazioni dei ragazzi e dei conoscenti, sono state effettuate anche delle intercettazioni.