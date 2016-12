Ventimiglia, breve corteo No Borders contro arresti in frontiera

Un piccolo gruppo di No Borders, in presidio a Ventimiglia, ha dato vita a breve un corteo tentando di avvicinarsi al commissariato dove si trovano i manifestanti arrestati nelle ultime ore in frontiera. Polizia e carabinieri hanno bloccato l'accesso alla città. Dopo circa mezz'ora, il gruppo, di una cinquantina di persone, ha sciolto il corteo riformando il presidio in piazza Costituente, nell'immediata periferia di Ventimiglia.