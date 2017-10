Tragedia nello Spezzino, trovati due corpi carbonizzati in un'auto

Due corpi carbonizzati sono stati ritrovati all'interno di un'automobile in un'area verde del Comune di Lerici, in provincia di La Spezia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme che avevano avvolto la vettura: domate le fiamme, hanno scoperto i cadaveri e avvertito i carabinieri, che hanno isolato la zona. I corpi, trovati sui sedili anteriori, non sono stati ancora identificati.