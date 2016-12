Terrorismo, foto di guerra nei cellulari: arrestati 3 libici a Genova

In manette sono finiti Abdel Kader Alkurbo (50 anni libico con passaporto svedese), Muhamad Ali Mosa Lufty (43 anni libico residente a Bruxelles) e Mohamed Abdel Mohamed Amar (39 anni, libico con passaporto belga). Nei loro telefonini sono state trovate foto di bambini soldato e scene che inneggiano al Califfato.



Lo sbarco al porto con tre auto nuove non immatricolate - I tre erano appena sbarcati a Genova dal traghetto proveniente dalla Tunisia, su tre Hyundai bianche identiche, ma senza regolari documenti di immatricolazione. Nessuna anomalia secondo i loro legali: i tre sarebbero infatti commercianti diretti in Belgio. I pm Pier Carlo Di Gennaro e Federico Manotti, invece, sospettano che i tre siano ben altro. Fiancheggiatori o finanziatori dell'Isis che avrebbero contatti con musulmani radicalizzati proprio in Liguria.



Il blitz in porto non sarebbe casuale: dalla Tunisia si aspettava l'arrivo di uno dei tre, Abdel Kader Alkurbo: l'uomo era già stato attenzionato perché in contatto con un altro soggetto radicalizzato che vive in Liguria e che starebbe intessendo una fitta rete di fondamentalisti.



Le ipotesi degli inquirenti: auto "pulite" per attentati o commercio per finanziare Isis - I tre libici avrebbero fatto diversi viaggi da e per il Nord Africa: i loro documenti sono stati infatti memorizzati nei data base delle compagnie di navigazione. A insospettire gli inquirenti quello strano traffico di auto, nuove di zecca, dall'Africa all'Italia, quando di solito la rotta che seguono è inversa. A cosa servivano quelle macchine? Erano auto "pulite" che sarebbero servite ai terroristi per spostarsi indisturbati o per attentati oppure dovevano essere rivendute per foraggiare le casse dell'Isis?