La Spezia, lite in casa: quindicenne uccide il compagno della madre a coltellate

Un ragazzo di 15 anni ha ucciso il compagno 45enne della madre, un ambulante originario della provincia di Parma, con una coltellata durante una lite in casa. E' successo a Carrodano , in Val di Vara ( La Spezia ). Il ragazzo è poi stato fermato dai carabinieri e trasferito nella caserma dell'Arma, dove è stato trattenuto in camera di sicurezza.

E' stata la madre del ragazzino a precipitarsi sul corpo senza vita del compagno e a chiamare il 118 nell'estremo e inutile tentativo di salvargli la vita mentre il figlio, sotto shock, poco per volta ha realizzato quello che aveva fatto. La centrale del 118 ha avvisato i carabinieri che sono arrivati subito nell'appartamento. In attesa del nulla osta per spostare la salma, i militari hanno messo sotto sequestro l'appartamento e sottoposto a fermo di polizia giudiziaria, indiziato di omicidio volontario, il ragazzo.



Il medico legale, arrivato con il magistrato sul luogo del delitto, ha eseguito una prima ricognizione del cadavere stabilendo che con tutta probabilità la coltellata inferta dal ragazzino ha provocato una ferita mortale al cuore che ha ucciso sul colpo l'ambulante. L'autopsia dirà probabilmente di più e potrà aiutare, grazie agli esami tossicologici, a ricostruire quanto è successo prima e durante l'aggressione mortale. Intanto i carabinieri hanno chiamato in caserma i familiari del ragazzino e cercano di ricostruire la vita della vittima.



L'uomo, un venditore ambulante, era originario di Fidenza, un piccolo centro industriale in provincia di Parma dove lavora anche il marito della donna, titolare di una piccola azienda. Probabilmente i due si sono conosciuti proprio lì e da tempo avevano una relazione stabile. La madre è stata ascoltata per oltre due ore: i carabinieri cercano di capire come fossero i rapporti tra il figlio e il compagno della donna e come si sia innescata la lite che ha portato all'omicidio.