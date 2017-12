Genova, posta una barzelletta sui carabinieri su Facebook: casalinga denunciata

Denunciata per una barzelletta sui carabinieri: è la sorte toccata a una casalinga di 58 anni di Trento, colpevole di vilipendio alle forze armate per avere postato la freddura su una pagina Facebook di Casarza Ligure (Genova). A identificare la donna sono stati i militari di Sestri Levante, che hanno denunciato anche un'altra donna di 36 anni ritenuta, in quanto amministratore della pagina, colpevole di non avere rimosso la barzelletta.