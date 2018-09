"Ci aspettiamo non solo che il commissario venga concordato con gli enti locali. Ci aspettiamo che abbia un curriculum specchiato dal punto di vista morale e di straordinaria efficacia per la realizzazione di opere di quel livello. A lui sarà demandato chi, come e perché fare il ponte. Si tratta ormai di una figura mitologica, un misto tra Superman e un asceta medievale". Ha aggiunto Toti durante la conferenza stampa a Genova.



"Commissario avrà poteri quasi biblici" - "Al nuovo commissario il governo delega poteri straordinari anche in termini di indirizzo politico perché a lui viene demandata la scelta di dove, come e chi ricostruisce il ponte. Acquista dei poteri quasi biblici, credo che debba avere capacità quasi sovrumane un misto tra superman e un profeta". Questo il parere ironico-polemico di Giovanni Toti parlando del commissario ancora da nominare.



Ferrovia a pieno regime dal 4 ottobre - Toti ha anche annunciato che dal 4 ottobre riapre a pieno regime la ferrovia verso Nord, quella che passa sotto il ponte Morandi crollato lo scorso 14 agosto. Il governatore ha anche fatto appello al ministro Toninelli affinché sblocchi i fondi, 1,1 miliardi di euro, per il Terzo Valico. "Se non accadesse, sarebbe devastante sia per il sistema ligure sia per le aspettative dell'opinione pubblica", aggiunge Toti.



Verità e giustizia sono le priorità - "Le esigenze di verità e di giustizia per le vittime e per le famiglie sono la priorità delle priorità. Sono io il primo a chiedere la verità su che cosa è successo e voglio vedere puniti i responsabili. Il tempo di cui la procura avrà bisogno è giusto che lo abbia tutto", ha detto ancora Toti dopo che ieri sono stati dati due mesi ai periti per le loro attività. "So per certo - sottolinea - che la procura non sprecherà un istante".