Dl Genova, Di Maio: "Entro oggi deve andare al Quirinale"

Ospite della trasmissione "Circo Massimo" su Radio Capital, il ministro dello Sviluppo economico ha inoltre spiegato che, in base alla relazione finale degli ispettori, Autostrade doveva fare molte cose che non ha fatto. "Quella relazione ci apre una prateria per revocare la concessione. In quella relazione c'è scritto che Autostrade aveva la responsabilità. Ed è stata la responsabile per la distruzione del ponte".



Per quanto riguarda il commissario per la ricostruzione, Di Maio ha precisato che "sarà nominato subito dopo che il decreto sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale" e che "avrà tutti i poteri per chiamare l'azienda migliore e fare il prima possibile". Il nome della persona scelta però ancora non c'è: "Ci stiamo lavorando e lo saprete a brevissimo". Sull'impresa designata alla realizzazione del nuovo ponte il vicepremier ha invece le idee più chiare e parla di Fincantieri come "una buona opzione".