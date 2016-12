Costa Crociere, i lavoratori incrociano le braccia e scendono in piazza a Genova

13:46 - Centinaia di lavoratori di Costa Crociere sono scesi in strada a Genova per la manifestazione di protesta contro il trasferimento di quattro dipartimenti dell'azienda in Germania. Molti i cartelli con scritto "Costa non si sposta" e "Perché dire Amburgo quando puoi dire Genova". Il corteo si è diretto verso Palazzo Tursi. Qui è avvenuto un incontro con il sindaco.

Dietro il trasferimento (161 dipendenti a rischio) ci sarebbe anche la gestione dell'emergenza del naufragio della Concordia, secondo alcune indiscrezioni.



Sindaco Genova: "Costa sospenda trasferimento" - Il Comune di Genova "chiede a Costa Crociere, nel rispetto della propria autonomia, la sospensione della procedura formale di trasferimento di ramo d'azienda". La richiesta "è motivata dalla constatazione che Costa Crociere ha conseguito positivi risultati economici e non si trova in una situazione di crisi". Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Doria, che ha incontrato una delegazione di lavoratori. "E' doveroso discutere delle strategie senza precipitazioni e senza creare inutili tensioni sociali", ha detto.