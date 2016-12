Le sfide tra i ragazzi? Sdraiarsi sulle strisce pedonali e attraversare con il rosso tra le macchine in corsa

Non importa se le auto superano i 50 km/h o se l'automobilista stenta a frenare: l'importante è correre. Correre più veloce di quell'auto che rischia di investirli; correre per salvarsi la vita in una folle sfida che si trasforma presto in pazzia. A Padova la nuova moda tra gli adolescenti è aspettare il semaforo rosso per i pedoni e attraversare l'incrocio tra corso del Popolo e via Trieste: poco importa se le automobili sfrecciano.