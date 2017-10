Tedesca violentata a Roma, arrestato lo stupratore di Villa Borghese

Le altre tre violenze di cui è accusato l'uomo risalgono rispettivamente al 22 settembre, al 28 settembre e al 5 ottobre.



A dieci giorni dallo stupro della senzatetto tedesca, gli investigatori si sono imbattuti in un altro caso di violenza sessuale, questa volta ai danni di una prostituta italiana attiva sulla Salaria. Il modus operandi coincideva con quello di Villa Borghese: la donna era stata stuprata, picchiata con violenza al volto e legata nuda a mani e piedi con i suoi stessi indumenti.



Gli inquirenti sono poi riusciti a individuare altre due prostitute rumene vittime della violenza dell'uomo, le quali inizialmente non avevano voluto sporgere querela. Le indagini hanno dunque consentito di ricostruire la fisionomia dell'indagato, che si muoveva con disinvoltura soprattutto nel tratto compreso tra via Salaria, via Prati Fiscali e la stazione Termini, sempre a bordo di uno scooter.



Il 7 ottobre, l'uomo è stato fermato dai poliziotti in via Salaria e, nel corso dell'interrogatorio, ha ammesso parzialmente le proprie responsabilità. Agli inquirenti aveva ammesso di essere l'autore di tre rapine e lesioni compiute nei confronti di tre prostitute, negando però di essere l'autore della violenza commessa a Villa Borghese. A incastrarlo sono stati gli accertamenti sul Dna, lo stesso estrapolato dai lacci con cui la donna tedesca è stata legata.