Stadio Roma, sit-in dei tifosi non autorizzato: saranno denunciati

Il sit-in dei tifosi romanisti a sostegno del progetto relativo al nuovo stadio non è stato autorizzato dalle autorità. I partecipanti alla manifestazione, che si è tenuta nel pomeriggio in piazza del Campidoglio, "sono stati tutti ripresi dalle telecamere della polizia scientifica". Lo ha reso noto la Questura di Roma, aggiungendo che "la Digos è già al lavoro per identificare le persone che saranno deferite all'autorità giudiziaria".