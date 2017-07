Siccità Roma, Acea: "Trovato l'accordo con la Regione, evitati i razionamenti"

Il sindaco di Roma: "Non abbassiamo la guardia" - "Abbiamo scongiurato che un milione e mezzo di cittadini rimanesse senz'acqua. E' una buona notizia per tutti. Ma non abbassiamo la guardia". Cosi' la sindaca di Roma Virginia Raggi su Twitter.



Galletti: "Scongiurata grave crisi" - "Abbiamo scongiurato la grave crisi che avrebbe pesato su centinaia di migliaia di cittadini", ha detto il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti, annunciando l'intesa tra Regione Lazio e governo che prevede che Acea possa continuare a prelevare acqua dal lago di Bracciano, anche se in forma ridotta, dai 900 litri al secondo di adesso a 400 litri.



"Nessun ministro dell'Ambiente dovrebbe vivere questa situazione" - "Non voglio più che nessun ministro dell'Ambiente viva quello che io ho vissuto in questi giorni", ha proseguito Galletti. "Ora Acea e Comune devono fare la loro parte con la manutenzione delle tubature".



"Provvedimento tampone" - Secondo il ministro dell'Ambiente, la soluzione sarà comunque temporanea: "E' chiaro che questo che stiamo prendendo è un provvedimento tampone. Io non voglio più che Roma si trovi in una situazione come quella in cui si è trovata in questi giorni: non è degna di una città come Roma".



Zingaretti: "Prelievi ridotti fino a 1 settembre" - Abbiamo emesso una nuova ordinanza che conferma il blocco delle captazioni dal Lago di Bracciano dal 1 settembre e introduce solo la possibilità di una captazione minima di 400 litri al secondo fino al 10 agosto e di 200 litri al secondo dal 11 agosto alla fine del mese". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti nel corso di una conferenza stampa. "La nuova ordinanza evita l'emergere di problemi seri di natura sociosanitaria o, addirittura di rischi antincendio"