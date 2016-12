"Basta, questo è un massacro mediatico per me e per la mia famiglia", ha aggiunto Truffarelli.



L'imprenditore ha poi precisato l'esistenza di due appalti distinti. "Riguardavano ristrutturazione-pittura, impianto di riscaldamento e pavimenti - ha aggiunto -, nella parte che purtroppo è crollata, e lavori di miglioramento nelle due piccole porzioni di edificio che ancora stanno in piedi. Non ho parole per la tragedia che è successa, abbraccio tutta la popolazione".