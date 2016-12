Sciopero dei mezzi a Roma, venerdì nero: chiuse le metro A e B

L'ultima corsa è partita alle 8.30. Ad aumentare i disagi anche il maltempo, nella Capitale il traffico è in tilt. Code e forti rallentamenti su tutte le consolari: via Flaminia,via Cassia, via Salaria, via Portuense, via Colombo, via Casilina, sulla Tangenziale est, sul Grande Raccordo Anulare. All'Ostiense è partito questa mattina un corteo degli studenti diretto nel centro che potrebbe aumentare i problemi alla viabilità per i cittadini.



Due veicoli si sono ribaltati in Piazza Maresciallo Giardino e in via Tiberina, all'altezza del Viadotto Giubileo.



Davanti alla stazione piramide della metro B alcuni cittadini hanno espresso disappunto e rabbia per la cattiva informazione riguardo le chiusure, altri hanno provato ad aprire le porte d'ingresso.



Secondo il prefetto di Roma, Franco Gabrielli, non hanno lavorato 45 macchinisti della linea B della metropolitana e 24 della linea A mentre gli autobus hanno circolato regolarmente: "La percentuale dell'astensione per lo sciopero dei trasporti di oggi è stata del 30%".



Usb lamenta "il mancato pagamento ad oggi degli stipendi di Roma Tpl (linee trasporti periferiche, ndr), e delle indennità contrattuali, la sicurezza delle vetture, e dunque dei passeggeri e degli autisti; il peggioramento complessivo delle condizioni di lavoro".



L'Usb aderisce anche allo sciopero previsto nel pomeriggio dalle 17 al Colosseo da una serie di movimenti sociali e partiti di estrema sinistra per protestare contro "il prefetto sceriffo Gabrielli che ha commissariato Roma".