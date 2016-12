Sciopero a Roma, disagi sulla metro A Si fermano anche i treni Italo

Venerdì di disagi per gli utenti dei mezzi pubblici di Roma per lo sciopero proclamato, a poco più di un mese dall'ultima protesta, da Cgil, Uil Trasporti, Orsa, Tpl e Ugl Autoferrotranvieri. La linea A della metropolitana è rimasta a lungo chiusa mentre sono state ridotte le corse della linea B. In sciopero anche il personale di Ntv, la società del treno ad alta velocità Italo. Cancellate circa 30 corse, alcune delle quali solo per una tratta.