2 ottobre 2014 Roma, tempesta di fulmini sulla Capitale

Strade allagate e disagi dopo nubifragio Tra le zone maggiormente colpite l'Eur e via Ostiense. Un centinaio gli interventi effettuati dai vigili del fuoco

08:43 - Scantinati invasi dall'acqua, allagamenti in strada, alberi e rami caduti a Roma a causa del violento nubifragio, anticipato da una tempesta di fulmini, che ha interessato nella serata di mercoledì la città. Disagi in tutta la Capitale: tra le zone maggiormente colpite l'Eur e via Ostiense. Un centinaio gli interventi effettuati dai vigili del fuoco.

La forte pioggia si è abbattuta anche sul Grande raccordo anulare dove, riferiscono dalla polizia stradale, per alcuni minuti è stata chiusa al traffico una corsia. Stop di circa 20 minuti della metro A con la stazione di Battistini allagata. Disagi per il traffico anche nel centro della città.



Maltempo anche su Fiumicino, voli dirottati su aeroporti limitrofi - A causa delle avverse condizioni meteo, che hanno interessato anche l'area in cui sorge l'aeroporto di Fiumicino, una decina di voli in arrivo sono stati dirottati verso scali limitrofi. Uno di questi, un volo proveniente da Bruxelles, è stato indirizzato verso lo scalo militare di Pratica di Mare dove è atterrato in sicurezza ed è stato assistito in via eccezionale dall'Aeronautica Militare.