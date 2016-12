2 settembre 2014 Maltempo, passeggeri perdono coincidenza

14:10 - A causa di un ritardo, i passeggeri provenienti da Parigi non sono riusciti a prendere la coincidenza del volo Alitalia AZ1759 da Roma a Catania, che è atterrato all'aeroporto Fontanarossa alle 21.45 di lunedì. I passeggeri hanno così trascorso la notte in un albergo della Capitale e sono ripartiti stamane. A Fiumicino la compagnia ha spiegato che il ritardo è stato causato dall'ondata di maltempo che ha colpito l'Europa.

Allerta meteo nel sud dell'Adriatico - Allerta meteo della Capitaneria di porto di Manfredonia (Foggia) per temporali diffusi con colpi di vento sull'Adriatico meridionale, Canale d'Otranto, Ionio settentrionale. Sono anche segnalati isolati temporali con colpi di vento sul settore est del Tirreno centrale e meridionale e l'Adriatico centrale.



Un grosso ramo di platano cade sulla strada: tre feriti - Superlavoro per i vigili del fuoco per alberi e rami caduti. Proprio la caduta di un grosso ramo di un platano su via Nomentana ha provocato il ferimento di quattro tra cui anche una donna incinta che stavano a bordo di un'auto travolta dal ramo. L'incidente è avvenuto intorno alle 15 all'altezza dell'incrocio con via Cagliari. I feriti, tre uomini e una donna, sono stati trasportati al policlinico Umberto I e al Pertini e non sarebbero in gravi condizioni.



Solo lunedì sono stati 150 gli interventi dei vigili del fuoco - Sono stati oltre 150 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco a causa del maltempo a Roma. Lo riferisce la sala operativa dei pompieri. I soccorsi in particolare hanno riguardato alberi e rami caduti, cornicioni pericolanti e cartelloni stradali divelti. Le zone più colpite sono state Nomentana, La Storta, e alcune strade del quadrante Roma Sud e dei Castelli Romani.



Tromba d'aria, Costa Serena contro il molo: nessun ferito - Costa Crociere conferma in un comunicato quanto accaduto lunedì mattina a Costa Serena durante la manovra di ormeggio nel porto di Civitavecchia, quando la nave ha urtato il molo. "In circostanze del tutto imprevedibili, venti forti e improvvisi, con raffiche e vortici a velocità superiore a 55 nodi - si legge nella nota -, hanno spinto la nave sulla banchina, causando un danno ad un portellone situato al di sopra della linea di galleggiamento. La sicurezza degli ospiti e dell'equipaggio non è mai stata messa a rischio, e non c'è stato alcun ferito".