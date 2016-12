13:07 - Un uomo, dall'apparente età di 40 anni, è stato trovato senza vita nei pressi del cimitero di Castelforte, in provincia di Latina. Quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. L'ipotesi è che l'uomo, forse un extracomunitario, sia morto folgorato probabilmente da un fulmine. La zona è stata colpita da un violento nubifragio.

Ma non solo la zona di Latina è stata interessata dall'ondata di maltempo. Forti disagi si sono registrati anche a Roma, dove si sono verificati numerosi allagamenti in corrispondenza del Grande raccordo anulare. Una donna con il suo bambino sono stati soccorsi dai vigili del fuoco in via di Vermicino, alla periferia est della Capitale, dopo che la loro auto è rimasta bloccata dall'acqua che aveva invaso la strada.



Ma i pompieri sono dovuti intervenire anche in numerosi quartieri della città, spesso per soccorrere altri automobilisti bloccati nelle macchine impantanate. Sulla Tuscolana il piano interrato di un edifcio è stato invaso dal fango e i vigili del fuoco hanno portato fuori dallo stabile una coppia di anziani che abitava in un appartamento ai piani superiori.