Bomba d'acqua su Napoli: città in tilt

17:33 - Bomba d'acqua si abbatte su Napoli. Un violento temporale insieme ad un fortissimo vento ha colpito la città: tavolini, sedie dei bar e cartelloni divelti. Disagi per la circolazione stradale e centralino dei vigili del fuoco in tilt. Molta gente ha riversato sui social network le drammatiche immagini del maltempo sul capoluogo partenopeo.

Il violento nubifragio ha colpito la zona centrale di Napoli ma anche quartieri come il Vomero e il Centro direzionale. Disagi alla circolazione nelle strade cittadine ma anche sulla statale 268 che collega il capoluogo con i paesi vesuviani dove si procede a passo d'uomo.



Pesanti i danni provocati nella zona vesuviana. A Portici la parete esterna di una palazzina è parzialmente crollata lasciando in piena vista la parte interna dell'appartamento. A San Giorgio a Cremano un albero è caduto all'esterno della sede del Municipio provocando danni a tre auto in sosta. A Ercolano un muro di contenimento della strada è caduto in via Alveo Coperto per fortuna senza provocare feriti.