18:07 - Un tratto del Grande raccordo anulare di Roma si è di nuovo allagato, come era già avvenuto domenica, dopo il violento temporale che ha colpito la Capitale. Le auto sono rimaste bloccate nei pressi dell'uscita Gregna Sant'Andrea e i maggiori disagi ci sono stati tra la galleria Appia e lo svincolo Ciampino, dove si sono formati chilometri di coda. Al momento si transita solo sulla terza corsia, quella di sorpasso, mentre sono state chiuse le altre due.

Uomo bloccato in auto - A causa del maltempo, un uomo è rimasto bloccato nella propria vettura dopo che, a causa di uno smottamento, la strada era stata invasa dall'acqua. In preda al panico, la chiamata al 112. Sul posto sono accorsi carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile che lo hanno tratto in salvo.