12:20 - Un violento nubifragio si è abbattuto su Roma provocando, in poco tempo, allagamenti in tutte le zone della città e la chiusura della linea A della metropolitana, tra le fermate di Cinecittà e Anagnina. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco e alla polizia municipale per alberi caduti sulle strade. Centinaia di automobilisti, in viaggio sul Grande raccordo anulare, sono rimasti bloccati nei pressi dell'uscita Gregna Sant'Andrea.

In particolare, si segnalano allagamenti sulla Circonvallazione Nomentana, Castel di Leva, via Prenestina, via Togliatti, Piramide. Una voragine si è formata tra viale Spartaco e via Marco Valerio Corvo, un'altra su via Monte del Marmo. Pesanti rallentamenti dovuti ad allagamenti si registrano sull'Appia e sul Gra. Disagi anche all'aeroporto di Ciampino e a quello di Fiumicino.



Problemi in tutto il Lazio - Il maltempo ha causato anche ritardi su alcune linee regionali. In particolare, per l'allagamento della sede ferroviaria e del sottopasso della stazione di Ciampino, la circolazione ferroviaria è stata rallentata fino 30 minuti sulle linee per i Castelli e Cassino con anche limitazioni di percorso per i convogli diretti ai Castelli. La caduta di un albero sui binari ha impedito ai treni della linea FL1 (Orte-Fara Sabina-Fiumicino) il transito in direzione Fara Sabina. I convogli sono stati istradati nella linea Direttissima (Dd) con la cancellazione delle fermate intermedie.



Allerta meteo per lunedì-martedì -La Protezione Civile della Capitale ha dichiarato l'allerta meteo per lunedì, ancora all'insegna dei temporali, e per le prime ore di martedì. "Si prevedono - si legge nella nota - rovesci di forti intensità, possibili grandinate, forti raffiche di vento e frequente attività elettrica". La sala operativa della Protezione civile non segnala particolari criticità.