Roma, Raggi ai pm: "Marra mi apriva le porte del Campidoglio"

"Mi apriva le porte del Campidoglio, è un profondo conoscitore delle norme che regolano la macchina amministrativa". Questo in sintesi quanto riferito da Virginia Raggi, nel corso dell'interrogatorio svolto giovedì con i pm della Procura di Roma, in merito al ruolo svolto da Raffaele Marra, ex capo del personale del Comune e braccio destro del sindaco fino al giorno dell'arresto per l'accusa di corruzione.