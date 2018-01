Roma, peruviana spinta sotto metropolitana: fermato un uomo | "Sentivo delle voci, me l'ha detto Dio"

I poliziotti della Squadra Mobile di Roma ha fermato l'uomo considerato responsabile di aver spinto venerdì una cittadina peruviana sotto la metropolitana a Roma. Si tratta di un italiano di 47 anni. Secondo gli investigatori, sembra che si tratti del gesto di un folle e che i due non si conoscessero. "Ho sentito delle voci. Me lo ha detto Dio", si sarebbe giustificato l'uomo fermato. La donna ha perso un braccio nell'incidente.

L'uomo è stato rintracciato nella notte a casa dagli agenti della squadra mobile di Roma. Seguito da tempo per problemi psichici, avrebbe farfugliato frasi senza senso agli agenti della squadra mobile che lo hanno bloccato nella casa dove viveva con la madre. Chi lo conosceva avrebbe detto che in passato non era mai stato violento. A quanto ricostruito, ha spinto all'improvviso la 47enne peruviana senza che ci fosse nessun tipo di discussione tra loro e si è poi allontanato tra la folla presente sulla banchina.



Per gli investigatori, quello che è accaduto alla donna sarebbe potuto accadere a chiunque. Importanti per le indagini le registrazioni delle telecamere di sorveglianza della stazione. L'uomo è indiziato per tentato omicidio.