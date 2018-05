Roma, operazione in campo nomadi: sequestrate armi e mazze

Maxi operazione della polizia locale nel campo nomadi Candoni a Roma. I 370 agenti impegnati nel blitz hanno sequestrati coltelli, mazze da baseball e riproduzioni di armi. Sarebbero in corso accertamenti anche per stabilire eventuali collegamenti con episodi di danneggiamento ai mezzi pubblici, aggressioni a personale Atac e furti in depositi.