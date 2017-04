Roma, nuota nudo nella Fontana di Trevi e si finge straniero: denunciato

Nudo nella Fontana di Trevi per una nuotata a rana. Gli agenti della Polizia di Roma Capitale hanno fermato un giovane che si era appena gettato, completamente nudo, in una delle più celebri fontane del mondo. Le pattuglie presenti sono intervenute immediatamente fermando e coprendo l’uomo, spacciatosi per straniero, con un telo, per poi condurlo presso il Comando di via della Greca. Dopo alcuni accertamenti hanno identificato la nazionalità italiana e il possesso di una carta di identità rubata.