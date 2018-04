Roma, il funerale di Pamela Mastropietro sarà il 5 maggio

Il prossimo 5 maggio, a più di tre mesi dall'omicidio, sarà celebrato a Roma il funerale di Pamela Mastropietro, la 18enne romana uccisa, fatta a pezzi e abbandonata in due valigie, a fine gennaio scorso, lungo una strada in provincia di Macerata. "Pamela andrà al Verano: lì avremo finalmente un luogo dove piangerla, dove poterle portare un fiore o recitare una preghiera", spiega la mamma Alessandra in una nota.