Roma, i furbetti del cartellino erano i custodi del museo: sospesi in 9

All'ingresso timbravano puntualmente il cartellino, anche per altri colleghi, ma trascorrevano il loro orario di lavoro in una sala scommesse o altrove. Per queste ragioni nove dipendenti del Museo delle Arti e Tradizioni popolari di Roma sono stati sospesi e indagati, a vario titolo, per falsità materiale e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, truffa ai danni dello Stato (per alcuni con l'aggravante di aver commesso il fatto per conseguire il profitto di un altro reato e con la violazione dei doveri di una pubblica funzione), false attestazioni e certificazioni.