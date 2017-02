Roma, assenteismo di Capodanno: vigilessa assolta per un cavillo del regolamento

Solo in cento furono i vigili in servizio in quella notte di Capodanno: fu una diserzione di massa (83%) che aveva il sapore di boicottaggio contro l'allora sindaco di Roma Ignazio Marino, il quale aveva appena introdotto la rotazione obbligatoria degli agenti. Il tam-tam partì sui social network e finì per gettare nel caos le strade della Capitale a San Silvestro.



La maxi-inchiesta che fu aperta prese avvio dagli accertamenti sui certificati medici: 22 sanitari finirono a processo. Dei 767 vigili assenti quel 31 dicembre, invece, in 7 furono indagati per truffa ma non arrivarono mai sul banco degli imputati.



Per altri 17 agenti, invece, la sorte fu diversa: "Rendendosi irraggiungibili nonostante fossero inclusi nei turni di reperibilità, si rifiutarono indebitamente di assumere servizio", come recita il decreto penale, che, impugnato dai vigili urbani in questione, diede inizio al processo.



E la prima imputata è stata assolta grazie a un cavillo del regolamento: la sua assenza ingiustificata avrebbe potuto costarle una condanna di 8 mesi. Strada aperta per gli altri suoi 16 colleghi, mentre la vigilessa assolta prepara le carte per denunciare il comandante della Municipale e chiedere i danni.